46-річний українець пригрозив, що замінує виборчу дільницю
У Слупії Конецкой Свентокшиського воєводства (Польща) нетверезий українець під час виборів погрожував підірвати одну з виборчих дільниць.
Про це інформує Рoliteka, посилаючись на Wiadomości.
Повідомляється, що 46-річний громадянин України зателефонував на 112 і заявив, що якщо до нього не з'явиться дільничний, він закладе міну на виборчій дільниці.
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Поліцейські оперативно затримали телефонного хулігана. Ні у квартирі українця, ні на території ділянки жодних вибухових пристроїв виявлено не було.
Чоловіка обстежили, в його крові виявили майже 3 проміле алкоголю, що, ймовірно, і стало причиною неадекватної поведінки нашого співвітчизника. За помилкову тривогу, підняту нетверезим чоловіком, йому загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.
Про причини поведінки українця на даний момент нічого невідомо. Відносно затриманого порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, у неділю в Польщі пройшов другий тур президентських виборів. Згідно з даними екзит-полу, чинний президент Анджей Дуда лідирує з невеликим відривом.
Також Politekа писала, що 8 липня у Києві повідомили про замінування автовокзалу. На місце одразу ж прибули правоохоронці та рятувальники. Людей, які перебували на вокзалі, перевели на "безпечну" бік паркування і попросили максимально звільнити периметр.
Крім того, ми повідомляли, що 10 липня в чергову частину електронною поштою було відправлено анонімне повідомлення про мінування будівлі Одеського національного академічного театру опери і балету в провулку Чайковського.