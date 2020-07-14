В Хабаровському краї РФ 4-й день проходить акція протесту - місцеві жителі виступили проти арешту звинуваченого в організації вбивств губернатора Сергія Фургала
Як повідомляє місцевий штаб опозиціонера Олексія Навального, 14 липня після закінчення робочого дня люди зібралися біля будівлі уряду регіону з вимогою звільнення Фургала з московського СІЗО.
Також вони вимагають відставки президента РФ Володимира Путіна.
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Після цього мітингувальники рушили колоною по центральній вулиці міста, скандуючи гасла "Свободу!", "Нам не потрібен інший губернатор" і "Фургал – наш вибір".
Нагадаємо, що масштабний мітинг проти президента Володимира Путіна спалахнув у російському місті Хабаровськ.
Тисячі протестувальників вийшли на міську площу, а далі пройшлися вулицями.
Люди вигукували "Путін - злодій" і виступили на підтримку губернатора краю Сергія Фургала, якого заарештували два місяці тому. Його російські власті звинувачують у причетності до діяльності ОЗГ та організації вбивств.
Потрібно відзначити, що пікет не був узгоджений з місцевою владою, а всі мітинги заборонені в Хабаровську через пандемію китайського вірусу.
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