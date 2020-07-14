В Хабаровському краї РФ 4-й день проходить акція протесту - місцеві жителі виступили проти арешту звинуваченого в організації вбивств губернатора Сергія Фургала

Як повідомляє місцевий штаб опозиціонера Олексія Навального, 14 липня після закінчення робочого дня люди зібралися біля будівлі уряду регіону з вимогою звільнення Фургала з московського СІЗО.

Також вони вимагають відставки президента РФ Володимира Путіна.

Після цього мітингувальники рушили колоною по центральній вулиці міста, скандуючи гасла "Свободу!", "Нам не потрібен інший губернатор" і "Фургал – наш вибір".

Нагадаємо, що масштабний мітинг проти президента Володимира Путіна спалахнув у російському місті Хабаровськ.

Тисячі протестувальників вийшли на міську площу, а далі пройшлися вулицями.

Люди вигукували "Путін - злодій" і виступили на підтримку губернатора краю Сергія Фургала, якого заарештували два місяці тому. Його російські власті звинувачують у причетності до діяльності ОЗГ та організації вбивств.

Потрібно відзначити, що пікет не був узгоджений з місцевою владою, а всі мітинги заборонені в Хабаровську через пандемію китайського вірусу.

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