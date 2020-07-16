У Псковській області РФ правозахисники врятували українця, який п'ять років перебував у рабстві

Як повідомляє Politeka.net в полон 37-річний уродженець Дніпропетровської області Сергій Кравченко потрапив в 2015 році, передають "Север.Реалии".

У РФ він поїхав на заробітки, де познайомився з Артуром Козловським з Псковської області. Він привів Кравченко додому і відібрав паспорт, після чого почав шантажувати - погрожував здати його поліції через прострочену візу.

"Спочатку обіцяв платити 10 тисяч рублів на місяць, годувати і житло. Але іноді давав тільки 50 рублів на сигарети і погану їжу – кислий суп. Я нагадував про гроші, а він: ти їси, живеш тут, і все", – розповів українець.

Українець заявив, що терпів регулярні побої і від свого "господаря", і від його родини.

"Били, коли щось не до вподоби, багато… І в ліс мене вивозили, щоб бити, щоб ніхто крику не чув. І вдома не відставали – били", – згадує Сергій.

Пізніше жителі сусіднього району повідомили правоохоронцям про те, що відбувається, і активісти допомогли йому втекти і надали історії розголосу.

Через кілька днів поліція затримала українця за порушення режиму перебування, але невдовзі відпустила. На даний момент відомо, що правоохоронці відновлюють документи українця.

Раніше ми писали, що навіть росіяни помітили, що після анексії жити в Криму стало набагато гірше

Про це громадянка Росії розповіла під час бесіди з блогером Андрієм Луганським.

За словами росіянки, за час окупації жителі Криму змінилися далеко не в кращу сторону. Зараз там некомфортно перебувати.

"Люди там були відкриті, близькі. А от коли Крим став Росією… Ми ось два роки приїжджаємо - і людей "наших" немає, які близькі нам по душі… Для мене це було великою мукою", - повідомила дівчина з Ростова.

Вона зізналася, що на окупованому півострові живуть її родичі, які вельми невтішно відгукуються про путінський режим. Після захоплення в Криму не вистачає роботи і грошей, а ціни сильно піднялися. Росіянка вважає, що окупанти скористалися ситуацією з вигодою для себе і зовсім наплювали на потреби простих людей.

"У мене бабуся в Криму троюрідна, родичі живуть. Ось ми їздимо в Миколаївку, що недалеко від Євпаторії… І вони кажуть, що зараз, коли від'єднався він, заробітку немає, людей не стало, ціни аховскі, пенсії маленькі", - зазначила громадянка РФ. - "Краще б залишався Україною. Людям було б добре. Вони просто зробили, як їм зручно, а людей взяли і викинули в ж*пу", - різко висловилася дівчина.

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