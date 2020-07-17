Російський музикант Юрій Лоза знайшов виправдання бідності в Росії

За його словами, якщо порівнювати Росію з Африкою, то країна живе "непогано". Набагато краще росіяни живуть і на тлі сусідньої України.

Так, він відповів 2019 року на питання журналістів Aif.ru, чому в Росії, багатій ресурсами, такий високий відсоток бідності.

"Дивлячись з ким порівнювати, - заявив музикант. — Якщо порівняти Росію з Африкою, то ми живемо непогано. На тлі сусідньої України живемо набагато краще".

При цьому Він підкреслив, що росіяни здатні стати найбагатшими, для цього достатньо лише простимулювати.

Українці ж, за словами Лози, самі розібрали свою країну.

"В 91-му економічний потенціал України був порівнянний з потенціалом Німеччини. Там була найсильніша армія, найпередовіше озброєння на всьому пострадянському просторі. Але до 2014 року Україна продала або зруйнувала все, що тільки можна. Українці самі розбазарили свою країну. І тому Майдан був потрібен для того, щоб на кого-небудь перевести стрілки. А стрілки перевели на Росію", - додав він.

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За його словами, росіяни навіть не замислюються про те, що влада РФ накоїла на території України, вони сліпі і байдужі до українських подій.

"Росіяни не бачать, не хочуть знати, не замислюються про події в Україні. Сліпота, безмыслие і байдужість в такі моменти історії дорого обходяться. Мою країну чекають важкі випробування. Напевно, навіть більш важкі, ніж ті, через які проходить зараз Україна. Ось як я оцінюю останні і непоследние події. І ви не уявляєте, як мені хотілося б помилитися", - зазначив він. За його словами, в Росії важко жити, особливо в путінській, коли у багатьох росіян відбулося помутніня розуму і вони ігнорують проблеми власної країни. При цьому він не відмовляється від своєї країни, але не бажає знаходиться там довше, ніж того вимагає його робота.

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