Российский музыкант Юрий Лоза нашел оправдание нищете в России

По его словам, если сравнивать Россию с Африкой, то страна живет "неплохо". Гораздо лучше россияне живут и на фоне соседней Украины.

Так, он ответил 2019 года на вопрос журналистов Aif.ru, почему в России, богатой ресурсами, такой высокий процент бедности.

"Смотря с кем сравнивать, — заявил музыкант. — Если сравнить Россию с Африкой, то мы живем неплохо. На фоне соседней Украины живем гораздо лучше".

При этом Лоза подчеркнул, что россияне способны стать самыми богатыми, для этого их достаточно лишь простимулировать.

Украинцы же, по словам Лозы, сами разобрали свою страну.

"В 91-м экономический потенциал Украины был сопоставим с потенциалом Германии. Там была самая сильная армия, самое передовое вооружение на всем постсоветском пространстве. Но к 2014 году Украина продала или разрушила все, что только можно. Украинцы сами разбазарили свою страну. И поэтому Майдан потребовался для того, чтобы на кого-нибудь перевести стрелки. А стрелки перевели на Россию", - добавил он.

Кроме того мы писали, то знаменитый российский писатель Борис Акунин высказался о испытаниях, которые ожидают Россию в будущем.

По его словам, россияне даже не задумываются о том, что власть РФ натворила на территории Украины, они слепы и равнодушны к украинским событиям.

"Россияне не видят, не хотят знать, не задумываются о событиях в Украине. Слепота, безмыслие и равнодушие в такие моменты истории дорого обходятся. Мою страну ждут тяжелые испытания. Наверное, даже более тяжелые, чем те, через которые проходит сейчас Украина. Вот как я оцениваю последние и непоследние события. И вы не представляете, как мне хотелось бы ошибиться", - отметил он. По его словам, в России тяжело жить, особенно в путинской, когда во многих россиян произошло помутнее рассудка и они игнорируют проблемы собственной страны. При этом он не отказывается от своей страны, но не желает находится там дольше, чем того требует его работа.

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