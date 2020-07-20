Олександр Лукашенко побоюється повторення в Білорусі сценарію 2010 року

Як передає Politeka.net, про це президент Білорусі заявив під час візиту до 103-ї Вітебської окремої гвардійської повітряно-десантної бригади.

Зокрема, Олександр Лукашенко розповів про свої страхи і попередив, що в Білорусі опозиційні сили нібито можуть "захопити владу".

Він також побоюється повторення в Білорусі ситуації, яка склалася в країні в 2010 році.

“Це говорить про те, що поки що цей варіант повалення існуючого уряду або ж розхитування ситуації залишається як і раніше актуальним”, підкреслив Лукашенко.

За словами лідера Білорусі, у 2010 році офіційний Мінськ хотіли "поставити на коліна".

"Якщо у кого-то з вас пам'ять коротка, смію нагадати: ми це проходили. Згадайте 2010 року. Тоді як раз все починалося для того, щоб нас поставити на коліна. Ввели санкції, схиляли. Не виходить. І на чергових президентських виборах вирішили поставити на коліна, організувавши цю банду і кинувши на Будинок уряду", продовжив Лукашенко під час візиту до військових.

Підсумовуючи, Олександр Лукашенко нагадав, що тоді у заворушеннях брало участь близько 400 осіб, назвавши їх "бойовиками".

"Плюс ще 400 (осіб), які могли там ворушитися. А інші — це роззяви. І в основному там були шмаркачі, яких віддавали під розписку матерям. Вони приходили і забирали своє дорогоцінне створіння", - резюмував президент Білорусі, виступаючи перед військовими.

Раніше ми розповідали, як Володимир Зеленський образив Олександра Лукашенка.

Як відомо, Володимир Путін запрошував на "військовий парад на Червоній площі лідерів країн-учасниць СНД, в тому числі і Володимира Зеленського з Олександром Лукашенко.

Але український лідер відмовився від такої "пропозиції". Більш того, Зеленський не захотів їхати на "військовий парад" в Мінськ 9 травня.

"В Україні - карантин. Глава держави поки не здійснює закордонних візитів", - відповіла на "пропозицію" прес-служба Офісу президента Зеленського.

Нагадаємо, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".

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