Президент Білорусі Олександр Лукашенко попередив Кремль про те, що нікому не дозволить захопити його країну

Ця заява прозвучала під час зустрічі білоруського лідера з главою російського уряду Михайлом Мішустинім у рамках засідання Євразійської міжурядової ради в Мінську. Кадри зустрічі двох політиків з'явилися на каналі «Україна365», передає Politeka.net.

Виступаючи на короткому брифінгу перед журналістами, Лукашенко гранично ясно дав зрозуміти, що не згоден грати роль «другої» скрипки у разі створення «Союзної держави».

«Союзи, побудовані на нерівноправній основі, не існують довго. Ну і потім, часи змінилися. Сьогодні ж неможливо захопити, як у середні віки, якусь країну і підпорядкувати на 100 - 150 років. Ситуація інша. Та й не потрібно це Росії. Своїх земель вистачає, якщо говорити про Росію. Але якщо хтось мислить за межами нашої країни з іншого боку такими речами і поняттями, я думаю, життя його недовговічне. Але це ми ще з вами поговоримо один на один», – заявив президент Білорусі.

Він також зазначив «нездорову» ситуацію в країні перед виборами, кажучи, що кояться «дивні речі», і підкресливши, що у нього є на цей рахунок свої припущення, які він обговорить з Мішустиним наодинці.

Як відомо, анонсований Росією проект приєднання Білорусі «Союзна держава» зазнав краху після того, як Олександр Лукашенко відмовився грати за правилами Кремля і заявив, що країна не збирається втрачати свого суверенітету. У відповідь Москва вдалася до економічного шантажу, скасувавши Білорусі знижки на нафту, а також погрожуючи відключенням газу. Проте Мінськ вже незабаром знайшов нових постачальників енергоресурсів.

Нагадаємо, Лукашенко розкрив свої страхи і попередив про захоплення влади в Білорусі.

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