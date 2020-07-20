«Безкорисливе служіння» верхівки РПЦ Господу продовжує дивувати

Як виявилося, любов до безбідного життя і дорогих авто притаманна не тільки служителів культу чоловічої статі, передає Politeka.net.

Так, настоятелька Покровського жіночого монастиря,ігуменя Феофанія (Мискіна), обзавелася Mercedes-Benz S-класу за 10 мільйонів рублів.

За повідомляється в соцмережах, за останні 13 років вона змінила як мінімум чотири автомобіля цього бренду.

В минулому році жінка була нагороджена президентом Володимиром Путіним орденом «За заслуги».

Про Феофанію відомо, що вона 25 років очолює Покровський жіночий монастир, де знаходяться мощі Матрони Московської. Крім того, вона управляє православною гімназією в Троїце-Ликові.

У 2015 році ігуменя почала керувати п'ятизірковим готелем «Покровська».

З 2001 року вона володіє квартирою на Таганської вулиці площею 53,2 квадратних метрів. Приблизна вартість квартири Феофанії — 16 мільйонів рублів.

«Святі люди», «Злодій на злодієві і злодієм поганяє!», «Бог з конституції послав», «Як черниця вона не може мати власність», «В даному випадку ця дама з нуля створила культ Матрони, гроші дикі», «Бабця молиться, Мерседес будується...», «Не лізьте зі своїм статутом у чужий "Мерседес" – реагують в коментарях на розкоші служительки культу.

Раніше ми писали, що Росія під прикриттям перевірки боєздатності своїх військ перекинула на кордон з Україною авіаційну техніку.

Повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

Так, перебазування нібито відбулося в рамках раптової комплексної перевірки боєготовності. Її оголосив господар Кремля Володимир Путін ще в п'ятницю, 17 липня.

В рамках перекидання військ, літаки Іл-76 були переведені на аеродроми в Краснодарському краї і Ростовську область, яка межує з Україною.

На підході ще близько 150 літаючих одиниць, готових до перекидання.

«На першому етапі перевірки з'єднання приведені в повну бойову готовність, авіаційна техніка підготовлена до вильоту, літаки і вертольоти заправлені, виконана завантаження авіаційних засобів ураження. Служби наземного забезпечення провели перевірку до перебазування», — йдеться в повідомленні.

До цього ми повідомляли, що президент Росії Володимир Путін наказав терміново перевірити готовність військ на кордоні з Україною.

Нагадаємо, у Кремлі зробили вимушене зізнання про вплив на ОРДЛО: "Ми маємо...".

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