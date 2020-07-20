У Далекому Сході не вщухають акції на підтримку арештованого губернатора Сергія Фургала і проти бездарного президентства Володимира Путіна

Реальний рейтинг політика, який вже 20 років «веде» Росію до «світлого майбутнього», показали одним вичерпним роликом у блозі «Життя в Росії» в Twitter.

На записі журналіст підходить до пенсіонерок, одна з яких тримає портрет російського президента, на якому написано «ВОР».

Реальный рейтинг Путина на Дальнем Востоке.. pic.twitter.com/3udaokkWbr — Жизнь в России (@RussianLifes) July 20, 2020

«Ви з ним що наробили? За що караєте так?», – цікавиться чоловік з мікрофоном.

У відповідь він почув слова, які навряд чи сподобаються Путіну.

«А хочу, щоб швидше здох. Щоб ми хоч пожили по-людськи ще трошки. Ми і наші діти».

«Все забрали у дітей: і пенсії, і все», – додала її подруга.

«Антизагони Путіна якісь», – пожартували в коментарях.

На думку багатьох аналітиків, справжньою причиною арешту Сергія Фургала стало те, що Володимир Путін побоявся зростаючої популярності губернатора, який не був ставлеником Кремля і не захотів фальсифікувати результати референдуму щодо поправок до Конституції РФ, які жителі Хабаровського краю в більшості своїй не підтримали.

Такий вчинок Кремля став останньою краплею для населення, яке давно було не в захваті від того, як Москва викачує з краю гроші, а люди ледве зводять кінці з кінцями.

Більше того, людей розлютив той факт, що Путін віддав китайцям 337 гектарів територій краю, а також мільйони гектарів передав у довгострокову аренжу.

Протести не вщухають вже понад тиждень і загрожують перекинутися на інші регіони. До акцій уже підключився Владивосток.

Нагадаємо, протест у Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.

Як повідомляла Politeka, бунт у РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.

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