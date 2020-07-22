В окупованому Криму відчуття невивітрюємого колгоспу

Про це написав кримський блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний в Facebook, передає Politeka.net.

Фанат Володимира Путіна зазначив, що йому "чомусь дуже прикро" за Крим.

"Прогулянка по Феодосії залишила складне враження. Є туристи, бізнес трохи причесався, але вигляд на набережну завзято почали закривати шалманів і смердючим громадським харчуванням. Море смердить каналізацією, на пляжах на гальці стоять столики, і на них п'ють зі скла, і непокидаюче відчуття невивітрюємого колгоспу. Потворний сарай закриває вид на галерею Айвазовського і чомусь дуже прикро", – написав блогер.

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Про це заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

За словами чиновника, зараз в РФ буяє "політичний чад", проте запал росіян неминуче охолоне. Поки більшість жителів Росії не здогадуються зв'язати погіршення життя в країні з окупацією Криму, але з часом цей зв'язок стане очевидною навіть простим обивателям.

На його думку, Крим повернеться Україні ще швидше, ніж радянська влада виводила війська з згаданих країн. Кремлю придетя піти на такий крок через посилення антиросійських санкцій і потреб громадян, для яких буде важливіше новий гуманітарний вантаж, а не півострів.

"Потихеньку їх задушать. Нікуди вони не дінуться, і Крим тоді повернеться. А Путін або не буде – це вже не принципово", – резюмував Юрій Гримчак.

Нагадаємо, Маломуж назвав умову повернення Криму Україні.

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