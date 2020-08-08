У Хабаровську тисячі людей вийшли на мітинги проти російського президента Володимира Путіна, а також на знак солідарності з білорусами

Про це повідомляє низка російських ЗМІ, а також місцеві журналісти в соцмережах. Відомо, що в суботу, 8 серпня, на вулиці в Хабаровську вийшло близько 30 тисяч осіб, хоча місцева влада запевняє, що протестуючих не більше 2,8 тисяч.

Це вже не перший мітинг у місті. Жителі регіону виступають проти переслідування колишнього очільника краю Сергія Фургали. Вони вимагають провести відкритий суд у справі чиновника в Хабаровську, а не в Москві.

Як повідомила журналістка Олена Риковцева у себе в Facebook, сьогодні в Хабаровську почалася справжня революція.

"Гасла від "геть царя!" до "Вся влада радам". Кричалки: "Хабаровськ, виходь!", "Путіна у відставку!", "Росія, виходь!». Завзятий народ. Окремий народ. Особливий. Поки не дуже зрозуміло, чи чує їх Росія», - зазначила журналістка.

Варто відзначити, що 8 серпня до гасел про Фургалу також додалися гасла на знак солідарності з Білоруссю, яку штормить напередодні виборів президента.

«У нас спільні цілі-боротьба з диктаторськими режимами», - заявив один з протестувальників, який ніс в руках прапор Білорусі.

Нагадаємо, що росіяни вимагають у Путіна піти подобру-поздорову: "ні зброя, ні патріотизм не допоміг".

А ще Politeka писала, що Хабаровськ виявився реальною загрозою для Кремля, Путіну не залишили шансів:"небезпечно придушувати".

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