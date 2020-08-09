У Мінськ, столицю Білорусі, стягується велика кількість військових і армійської техніки.

Як передає Politeka.net, очевидці поділилися з телеграм-каналами кадрами того, що відбувається.

9 липня, в день виборів президента Білорусі, жителі Мінська помітили на вулицях військові вантажівки, автозаки, автобуси з військовослужбовцями, водомети для розгону людей і навіть бронетехніку, зокрема бронемобілі "Богатир". Так до адміністрації глави держави приїхали машини, доверху набиті щитами, з якими солдати внутрішніх військ розганяють демонстрації. Крім того, з'явилися автомобілі, що везуть мотки колючого дроту. А при в'їзді в місто співробітники ДАІ і озброєні солдати перевіряють транспорт.

За даними телеграм-каналу "Інсайдер", чинний президент країни Олександр Лукашенко виїхав з Мінська в кортежі з"мигалками". Більш того, борт №1 приготували до екстреного відльоту.

Жителі Мінська повідомляють про перебої в роботі інтернету і мобільного зв'язку. Проблеми спостерігаються відразу у декількох білоруських операторів: ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ». Крім того, деякі користувачі не можуть увійти на новинні сайти, зі збоями працюють відеохостинг YouTube і месенджер Telegram.

Раніше Олександр Лукашенко розповів журналістам на виборчій дільниці про лист, який отримав від Володимира Путіна. У ньому президент РФ розкрив факти про бойовиків, затриманих під Мінськом наприкінці липня.

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