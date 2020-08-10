Військова техніка під прапорами Китаю проїхала по російському Новосибірську

Крім танків, очевидці також помітили й інші машини, передає Politeka.net з посиланням на соцмережі, де з'явилися фотографії, що підтверджують цю інформацію.

"Поїзд з військовими вантажівками, позашляховиками, а також танками з нанесеними на них відмітними знаками Збройних сил КНР був помічений читачами на залізничних коліях біля Бугринського мосту», — передає паблік «АСТ54» у «ВКонтакте».

Як помітно на знімках, на техніці чітко видно ієрогліфи і китайські прапори, проте частина техніки, за словами очевидців, російська.

У коментарях не виключають, що танки і машини могли відправити на військовий полігон в Алабіно в Московській області.

Раніше ми писали, що протести в Хабаровську можуть охопити всю Російську Федерацію. Цього не виключає російський опозиційний політик Михайло Касьянов.

За його словами, соціальний вибух у Хабаровську назрівав давно, і він має під собою кілька причин, головна з яких, мабуть, у тому, що в Кремлі потихеньку віддають землю хабарівчан китайцям.

Жителі регіону скаржаться також на розкрадання природних ресурсів і безконтрольну вирубку лісів у величезних масштабах.

Ми також писали, що РФ ризикує втратити не тільки окуповані, а й «свої» території через агресію проти України.

Як вважає журналіст Айдер Муждабаєв, загарбницька політика призведе РФ до поділу, як це було після Другої світової війни. Багато регіонів можуть просто відокремитися від агресивних росіян, щоб жити своїм життям.

"Доведеться повернути борги Другої світової війни, коли ви забирали чужі території. Ви частину вже віддали, я маю на увазі Латвію, Литву, Естонію, намагаєтеся зачепитися за Україну... але ви втратите все, без останніх портків залишитеся і будете в Татарстан по візі їздити", - зазначив він.

Нагадавши, протест у Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.

Як повідомляла Politeka, бунт в РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.

Також Politeka писала, що Росії наказали скласти зброю, жорстка заява США.