Военная техника под флагами Китая проехала по российскому Новосибирску

Кроме танков, очевидцы также заметили и другие машины, передает Politeka.net со ссылкой на соцсети, где появились фотографии, подтверждающие эту информацию.

«Поезд с военными грузовиками, внедорожниками, а также танками с нанесенными на них отличительными знаками вооруженных сил КНР был замечен читателями на железнодорожных путях у Бугринского моста», — передает паблик «АСТ54» во «ВКонтакте».

Как заметно на снимках, на технике отчетливо видны иероглифы и китайские флаги, однако часть техники, по словам очевидцев, российская.

В комментариях не исключают, что танки и машины могли отправить на военный полигон в Алабино в Московской области.

Ранее мы писали, что протесты в Хабаровске могут охватить всю Российскую Федерацию. Этого не исключает российский оппозиционный политик Михаил Касьянов.

По его словам, социальный взрыв в Хабаровске назревал давно, и он имеет под собой несколько причин, главная из которых, пожалуй, в том, что в Кремле потихоньку отдают землю хабаровчан китайцам.

Жители региона жалуются также на расхищение природных ресурсов и бесконтрольную вырубку лесов в огромных масштабах.

Мы также писали, что РФ рискует потерять не только оккупированные, но и «свои» территории из-за агрессии против Украины.

Как считает журналист Айдер Муждабаев, захватническая политика приведет РФ к разделению, как это было после Второй мировой войны. Многие регионы могут попросту отделиться от агрессивных россиян, чтобы жить своей жизнью.

«Придется вернуть долги Второй мировой войны, когда вы забирали чужие территории. Вы часть уже отдали, я имею ввиду Латвию, Литву, Эстонию, пытаетесь зацепиться за Украину… но вы потеряете все, без последних портков останетесь и будете в Татарстан по визе ездить», - отметил он.

Напомним, протест в Москве: силовики Путина атаковали людей, начались массовые зачистки, кадры.

Как сообщала Politeka, бунт в РФ набирает обороты, скоро вспыхнет по всей стране.

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