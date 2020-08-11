Ніч масових протестів у Білорусі була дуже важкою

Силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестувальників гранати, гумові кулі, водомети.

На учасників протесту, які йшли по одному, ОМОНівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.

«Очевидно, що на цьому тижні Лукашенку доведеться тікати з країни. Настільки злим білоруський народ ще не був», - пишуть в мережі, публікуючи відео, як силовики б'ють беззахисних людей, що лежать на асфальті.

Everybody hit this guy.



That evening they proved that they could only grab and thresh one at a time. When a PEOPLE comes out, they give back.



Belarusians will not allow themselves to be treated like animals.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/9O62nfOTr4 — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

У свою чергу протестувальники в Мінську кидали в силовиків коктейлі Молотова і відбивалися феєрверками.

Силовики також намагалися розбирати барикади, але протестувальники поверталися після кожної спроби розгону.

Повідомляється, що силовики поцілили снарядом у житловий будинок.

Обстановка возле Пушкинской около полуночи. Снаряд со слезоточивым газом попал на балкон. pic.twitter.com/QNXj9iBOZb — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

"Я стояла на цьому балконі. Прилетів снаряд. З нами була маленька дитина 8 років, йому теж дісталося, всі ламанулися до дверей, падали один на одного, тягли інших і допомагали. Дуже палило дихальні шляхи, обличчя, очі. Хтось випав до квартир, хтось на сходи і побігли на верхній поверх. Люди, які забігали з вулиці у відкритий під'їзд, сказали, що їх зловив дим на 2 поверсі (можливо, в будинок потрапили потім інші гранати). Так промахнутися неможливо. Граната влучила в плече сусіда",-розповіла мешканка будинку, передає телеграм-канал NEXTA.

Lukashenko has started a genocide.



Police throwed a gas `nades at windows of civilians.

It hit a balcony where were people with 8 y.o. child.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway pic.twitter.com/MlwY9kmvCN — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2020

Вона додала, що дитині надали першу допомогу і з ним все нормально.

Також жінка розповіла, що пускали до себе постраждалих.

Білоруська Асоціація журналістів (БАЖ) заявила, що силовики під час обстрілу гумовими кулями на Кальварійській вулиці навмисно цілилися в репортерів.

За даними організації, журналісти стояли осторонь від протестувальників у касках і яскравих жилетах.

Близько 21:00 в Мінську була поранена в коліно журналістка видання «Наша Нива» Наталія Лубневська. Вона поскаржилася, що не відчуває ногу і була госпіталізована. Видання повідомило про зникнення головреда Єгора Мариновича. Від нього прийшло смс-повідомлення "SOS". Можливо, він затриманий.

Крім того, військовий спецназ направляв на людей бойову зброю.

В результаті протестів багато постраждалих, але точна їх кількість невідома.

Силовики масово затримували протестувальників у всіх містах.

The police are trying to grab the protesters one at a time. The arrest is followed by severe beating.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/NqpjYLXtxq — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

"Багато затриманих і в Пінську. Весь коридор встелений людьми обличчям вниз, і ходять б'ють ногами і кийками. Всім шиють справи", - йдеться в мережі.

Тим часом у Бресті, як пише NEXTA, військові почали переходити на бік протестувальників.

"Я нікого не вдарю" - сказав військовослужбовець. Після цього машини розвернулися і поїхали.

Крім того, в Бресті, пораненому в живіт гумовою кулею, міліціонер ДАІ надав першу допомогу.

На запитання, чому ви допомагаєте, він сказав: "Я ж давав присягу"

Також він підказав, як мирним людям безпечно пройти додому.

Близько третьої години ночі люди почали розходитися по домівках.

"Люди повертаються додому переможцями. Це був історичний вечір. Перемога над тираном вже найближчими днями просто очевидна. Цей день закінчено. Ми перемогли! Спецтехніка і карателі повертаються на бази через проспект Незалежності і МКАД. Незважаючи ні на що, мінчани сьогодні здолали одну з найбільш грізних диктатур світу. Набирайтеся сил, друзі! Це останні дні режиму!» ,- писали в мережі.

Нагадавши, Лукашенко образив українців через " причетність "до протестів у Білорусі:"вистачає майданутих".

Як повідомляла Politeka, трагедія трапилася на протестах у Мінську, Тихановська пригрозила Лукашенку "початком кінця".

Також Politeka писала, що розлючений Лукашенко назвав білорусів вівцями:"не розуміють, що роблять".