У Білорусі з новою силою спалахнули протести проти результатів президентських виборів, на яких Олександр Лукашенко вшосте здобув перемогу
Люди впевнені у фальсифікації результатів і тому вийшли на вулиці спочатку в ніч з 9 на 10 серпня, а потім ввечері 10 серпня, незважаючи на величезну кількість силовиків, передає Politeka.net.
Світові ЗМІ без перерви транслюють картини того, що відбувається на вулицях Мінська та інших міст, повідомляють про постраждалих і стежать за реакцією Олександра Лукашенка на події. Останній, у свою чергу, перші заяви зробив ще вчора, повідомивши про управління протестами з-за кордону й обізвавши білорусів «вівцями».
Однак цим не обмежилося. Так, телеграм-канал "МБХ медіа" опублікував нове відео з коментарем президента щодо нової хвилі протестів.
У Харкові назріває бунт, українці не збираються мовчати: "Сьогодні на площі Свободи..."
Ані Лорак звела з розуму, задерши маєчку і розстебнувши штани перед дзеркалом: "Яка..."
Чарівна дочка Пугачової приголомшила реакцією на заспаного Галкіна: "Коли підросте, буде…"
Нацбанк прийняв кардинальне рішення щодо готівки, що буде з купюрами: "З 1 вересня..."
"Їм потрібна жертва. Ми затримали організаторів, які ховалися, бігали по закутках. Близько трьох тисяч, з них майже половина в Мінську. Обкурені, Сергій Миколайович. П'яних багато. З наркотиками. Жах", – сказав Лукашенко під час зустрічі з головою виконавчого комітету – виконавчим секретарем СНД, головою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим.
Раніше ми розповідали, що білоруси придумали, як "вдарити" по Олександру Лукашенку.
"Режим тримається виключно на нас, і страйк — це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів в чорному, які стріляють мирним людям у спину і ногами б'ють жінок", - зазначають активісти.
Люди вимагають визнати Світлану Тихановську переможницею президентських виборів або провести нові вибори, а також звільнити всіх ув'язнених.
Нагадаємо, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках: "це останні дні..."
Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору: Білорусь накрила друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.
Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність: "дуже дивні справи".