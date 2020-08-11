У Білорусі з новою силою спалахнули протести проти результатів президентських виборів, на яких Олександр Лукашенко вшосте здобув перемогу

Люди впевнені у фальсифікації результатів і тому вийшли на вулиці спочатку в ніч з 9 на 10 серпня, а потім ввечері 10 серпня, незважаючи на величезну кількість силовиків, передає Politeka.net.

Світові ЗМІ без перерви транслюють картини того, що відбувається на вулицях Мінська та інших міст, повідомляють про постраждалих і стежать за реакцією Олександра Лукашенка на події. Останній, у свою чергу, перші заяви зробив ще вчора, повідомивши про управління протестами з-за кордону й обізвавши білорусів «вівцями».

Однак цим не обмежилося. Так, телеграм-канал "МБХ медіа" опублікував нове відео з коментарем президента щодо нової хвилі протестів.

"Їм потрібна жертва. Ми затримали організаторів, які ховалися, бігали по закутках. Близько трьох тисяч, з них майже половина в Мінську. Обкурені, Сергій Миколайович. П'яних багато. З наркотиками. Жах", – сказав Лукашенко під час зустрічі з головою виконавчого комітету – виконавчим секретарем СНД, головою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим.

Раніше ми розповідали, що білоруси придумали, як "вдарити" по Олександру Лукашенку.

"Режим тримається виключно на нас, і страйк — це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів в чорному, які стріляють мирним людям у спину і ногами б'ють жінок", - зазначають активісти.

The police beat the lying man.



Today we have received hundreds of videos with evidence of human rights violations in Belarus.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/jqGPkZ2QWg — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

Люди вимагають визнати Світлану Тихановську переможницею президентських виборів або провести нові вибори, а також звільнити всіх ув'язнених.

Нагадаємо, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках: "це останні дні..."

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору: Білорусь накрила друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність: "дуже дивні справи".