Це дуже страшно

Олександр Лукашенко скликає Раду національної безпеки і оборони Білорусі, щоб ввести воєнний стан і комендантську годину

Про це пишуть ЗМІ у вівторок, 11 серпня.

Зазначимо, ніч напередодні в Білорусі була дуже важкою. Силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестувальників гранати, гумові кулі, водомети.

На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.

В результаті протестів багато постраждалих, але точна їх кількість невідома.

Димовим снарядом силовики потрапили в житловий будинок в Мінську.

Обстановка возле Пушкинской около полуночи. Снаряд со слезоточивым газом попал на балкон. pic.twitter.com/QNXj9iBOZb — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Протестувальників масово затримували також застосовуючи при цьому грубу силу.

The police are trying to grab the protesters one at a time. The arrest is followed by severe beating.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/NqpjYLXtxq — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

Після цього білоруси оголосили загальний страйк. Активісти закликали своїх співгромадян не виходити сьогодні на роботу.

"Режим тримається виключно на нас і страйк — це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів в чорному, які стріляють мирним людям в спину і ногами б'ють жінок», - зазначають активісти.

Нагадавши, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках: "це останні дні..."

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору: Білорусь захлеснула друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.

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