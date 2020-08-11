Олександр Лукашенко скликає Раду національної безпеки і оборони Білорусі, щоб ввести воєнний стан і комендантську годину
Про це пишуть ЗМІ у вівторок, 11 серпня.
Зазначимо, ніч напередодні в Білорусі була дуже важкою. Силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестувальників гранати, гумові кулі, водомети.
На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.
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В результаті протестів багато постраждалих, але точна їх кількість невідома.
Димовим снарядом силовики потрапили в житловий будинок в Мінську.
Протестувальників масово затримували також застосовуючи при цьому грубу силу.
Після цього білоруси оголосили загальний страйк. Активісти закликали своїх співгромадян не виходити сьогодні на роботу.
"Режим тримається виключно на нас і страйк — це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів в чорному, які стріляють мирним людям в спину і ногами б'ють жінок», - зазначають активісти.
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