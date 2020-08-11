Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны Беларуси, чтобы ввести военное положение и комендантский час

Об этом пишут СМИ во вторник, 11 августа.

Отметим, ночь накануне в Беларуси была очень тяжелой. Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.

На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.

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В результате протестов много пострадавших, но точное их количество неизвестно.

Дымовым снарядом силовики попали в жилой дом в Минске.

Протестующих массово задерживали также применяя при этом грубую силу.

После этого беларусы объявили всеобщую забастовку. Активисты призвали своих сограждан не выходить сегодня на работу.

«Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин», - отмечают активисты.

Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."

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