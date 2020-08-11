Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны Беларуси, чтобы ввести военное положение и комендантский час
Об этом пишут СМИ во вторник, 11 августа.
Отметим, ночь накануне в Беларуси была очень тяжелой. Силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.
На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.
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В результате протестов много пострадавших, но точное их количество неизвестно.
Дымовым снарядом силовики попали в жилой дом в Минске.
Протестующих массово задерживали также применяя при этом грубую силу.
После этого беларусы объявили всеобщую забастовку. Активисты призвали своих сограждан не выходить сегодня на работу.
«Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин», - отмечают активисты.
Напомним, Майдан в Беларуси ужесточился, силовики стреляют по жилым домам: "Это последние дни..."
Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора: Беларусь захлестнула вторая волна Майдана, кадры с места событий.
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