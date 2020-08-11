РФ зареєструвала першу в світі вакцину від коронавірусу

Про це на нараді з російським урядом повідомив президент Росії Володимир Путін, передає Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

"Сьогодні вранці вперше в світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції. Вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий і пройшла всі необхідні перевірки", - заявив Путін.

Також російський лідер додав, що щеплення від коронавірусу зробила одна з його дочок.

"Одна з моїх дочок зробила собі таке щеплення. Взяла участь в експерименті. Після першого щеплення температура у неї була 38, на наступний день-37 з невеликим і все", – стверджуючи Путина.

Відзначимо, що раніше провідні російські фармацевтичні компанії виступили проти реєстрації цього препарату, заявивши, що на даний момент немає підстав робити висновки про ефективність вакцини, так як вона не пройшла необхідні випробування.

Politeka повідомляла, що міністр охорони здоров'я розповів, коли вакцина від китайського вірусу з'явиться в Україні. Про це повідомив Максим Степанов в ході прес-брифінгу в Києві.

Так, чиновник прокоментував новину про розробки препарату британськими вченими, які вже заявили про його успішні клінічні випробування.

"Звичайно, ми відстежуємо всі без винятку розробки вакцин у світі. У тому числі і вакцини, яка розробляється вченими Оксфордського університету. Ми намагаємося зробити все, щоб після появи вакцини на ринку Україна однією з перших отримала її", - сказав він.

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