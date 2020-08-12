У ніч з 11 на 12 серпня жорстокість силовиків і військових, що розганяють протест мирних жителів у Білорусі, перевершила навіть те, що відбувалося в попередні дні
Силовики ще при світлі дня почали атакувати машини. Вони збивали кийками дзеркала, водіїв витягали з салону і били натовпом. Транспортні засоби викрадали.
Є кілька повідомлень про напади на байкерів. Так, в Уруччі, за повідомленнями очевидців, до голови байкера приставили пістолет і жорстоко побили.
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У цю ніч всюди гриміли потужні вибухи.
"Сьогодні фашисти, особливо з внутрішніх військ (так-так, в основному людей розстрілюють саме вони) і ОМОНу, проявили всю свою звірячу сутність. Виродкам дали повний карт-бланш на погроми і створення заворушень у місті", - пишуть в мережі.
У мережі з'явилося відео, на якому омонівці зловили молодих людей, що ховаються в кущах, посадили їх на зупинку і розстріляли гумовими кулями.
З Жлобина і Слуцька надійшли повідомлення про те, що омонівці затримували громадян, що вийшли з магазинів, і ловили по дворах дітей.
З'явилася маса повідомлень про напади на журналістів.
У Кам'яній гірці двоє силовиків на вулиці побили 15-річного підлітка і погрожували перехожим гранатою.
Зазначимо, що у протестувальників відбирали, схоже, не тільки авто.
У мережі повідомили, як у Новополоцьку ОМОНівець із засідки кричав: "Тепер це наш дім! Ми залишимося тут! Хотіли змін - отримуйте!».
Людей масово затримували.
У свою чергу протестувальники, щоб хоч якось захиститися будували барикади і стріляли по силовиках феєрверками і кидали тротуарну плитку.
При цьому проблеми з Інтернетом і мобільним зв'язком тільки посилюються. Білоруси повідомляють, що Мобільний Інтернет не працює взагалі.
Євросоюз оголосив президентські вибори в Білорусії невільними і несправедливими. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен офіційно пригрозили Мінській владі санкціям.
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