Те, що відбувається не вкладається в голові

У ніч з 11 на 12 серпня жорстокість силовиків і військових, що розганяють протест мирних жителів у Білорусі, перевершила навіть те, що відбувалося в попередні дні

Силовики ще при світлі дня почали атакувати машини. Вони збивали кийками дзеркала, водіїв витягали з салону і били натовпом. Транспортні засоби викрадали.

В Уручье силовики вытаскивают водителей из машин посреди проспекта и бьют, передает NEXTAhttps://t.co/cJB6xoKWzB pic.twitter.com/pQxoq2eFFo — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 11, 2020

Є кілька повідомлень про напади на байкерів. Так, в Уруччі, за повідомленнями очевидців, до голови байкера приставили пістолет і жорстоко побили.

В минском Уручье силовики избили мотоциклистов, направив на них пистолеты



Видео: NEXTA pic.twitter.com/IG728x0XDf — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 11, 2020

У цю ніч всюди гриміли потужні вибухи.

Взрывы светошумовых гранат в Каменной горке. pic.twitter.com/DfJjmahjFB — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

"Сьогодні фашисти, особливо з внутрішніх військ (так-так, в основному людей розстрілюють саме вони) і ОМОНу, проявили всю свою звірячу сутність. Виродкам дали повний карт-бланш на погроми і створення заворушень у місті", - пишуть в мережі.

У мережі з'явилося відео, на якому омонівці зловили молодих людей, що ховаються в кущах, посадили їх на зупинку і розстріляли гумовими кулями.

З Жлобина і Слуцька надійшли повідомлення про те, що омонівці затримували громадян, що вийшли з магазинів, і ловили по дворах дітей.

З'явилася маса повідомлень про напади на журналістів.

У Кам'яній гірці двоє силовиків на вулиці побили 15-річного підлітка і погрожували перехожим гранатою.

«Мне 15! Били ногами по лицу!»



ОМОН задерживает подростка. В руках у одного из бойцов граната, он готов ее бросить



Видео: @tutby pic.twitter.com/i5fypIvDD0 — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 11, 2020

Зазначимо, що у протестувальників відбирали, схоже, не тільки авто.

У мережі повідомили, як у Новополоцьку ОМОНівець із засідки кричав: "Тепер це наш дім! Ми залишимося тут! Хотіли змін - отримуйте!».

Людей масово затримували.

В Несвиже сегодня очень жестко задерживали людей. pic.twitter.com/PWUcp3WkHE — TUT.BY (@tutby) August 11, 2020

У свою чергу протестувальники, щоб хоч якось захиститися будували барикади і стріляли по силовиках феєрверками і кидали тротуарну плитку.

СМИ сообщают, что в районе Каменной горки — столкновения с силовиками.



Протестующие строят баррикады и бросают плитку в автозаки. Слышны взрывы светошумовых гранат



Видео: NEXTAhttps://t.co/kvwmozWyfj pic.twitter.com/YEDmaDpsC0 — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 11, 2020

При цьому проблеми з Інтернетом і мобільним зв'язком тільки посилюються. Білоруси повідомляють, що Мобільний Інтернет не працює взагалі.

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