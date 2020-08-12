У Білорусі в результаті насильницьких дій правоохоронців постраждала 5-річна дитина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ".

Зазначається, що інцидент стався у білоруському місті Гродно.

Також опубліковано фото дівчинки, на якому можна побачити кров на її одязі та бинти на голові.

"Гестапівці розбили скло в автомобілі, в якому переміщалася сім'я, в результаті чого у дитини утворилася рвана рана в районі скроні. Дівчинці наклали шви", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили очевидці, вночі у Гродно броньований джип збив машину, а в Мінську на Кам'яній горі силовики протаранили автівку.

Так, один з водіїв розповів, що в Гродно джип збив машину, в результаті чого постраждала дівчинка 5 років. Її з мамою він доставив в "швидку", а батька затримали. Медики одразу заявили, що дівчинці треба робити операцію.

При цьому самого зіткнення чоловік не бачив - він їхав з вулиці Суворова, побачив мигалки і поїхав в той бік. Виявилось, що вулиця перекрита, а біля розбитого авто була жінка в крові з дитиною на руках. В цей час дівчинка кричала.

За слова очевидця, постраждалі запевняли, що їм не сигналили, а силовики сказали їм, що вони "самі винні".

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