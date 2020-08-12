В Беларуси в результате насильственных действий правоохранителей пострадал 5-летний ребенок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ".

Отмечается, что инцидент произошел в белорусском городе Гродно.

Также опубликовано фото девочки, на котором можно увидеть кровь на ее одежде и бинты на голове.

"Гестаповцы разбили стекло в автомобиле, в котором перемещалась семья, в результате чего у ребенка образовалась рваная рана в районе виска. Девочке наложили швы", - говорится в сообщении.

Как сообщили очевидцы, ночью в Гродно бронированный джип сбил машину, а в Минске на Каменной горе силовики протаранили машину.

Так, один из водителей рассказал, что в Гродно джип сбил машину, в результате чего пострадала девочка 5 лет. Ее с мамой он доставил в "скорую", а отца задержали. Медики сразу заявили, что девочке надо делать операцию.

При этом самого столкновения мужчина не видел - он ехал по улице Суворова, увидел мигалки и поехал в ту сторону. Оказалось, что улица перекрыта, а возле разбитого авто была женщина в крови с ребенком на руках. В это время девочка кричала.

По слова очевидца, пострадавшие уверяли, что им не сигналили, а силовики сказали им, что они "сами виноваты".

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