В Білорусі четвертий день тривають протести, які розгорілися після сумнівної перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах

Пристрасті на вулицях білоруських міст не вщухають, а в соцмережах з'являється нова інформація про те, що відбувається в ці години в Білорусі.

Про останні події без перерви інформує телеграм-канал NEXTA Live, який читають вже понад 1,7 млн осіб по всьому світу.

За інформацією, наданою каналом, зараз біля в'язниці в Жодіно зібралися десятки людей. Там з ув'язнення випускають раніше затриманих, серед яких багато жителів Мінська. Людей просять, по можливості, приїхати і розвезти звільнених по домівках, а також поділитися контактами тих, хто досі утримується в СІЗО.

Крім того, біля РВВС люди шикуються в черги, щоб віддати передачки тим, хто в катівнях. На місці багато волонтерів, які привезли їжу, воду і теплий одяг. Їх запускають по п'ять чоловік.

NEXTA Live також повідомляє про те, що волонтери, які цілодобово чергують під в'язницею на Окрестіна, записали звуки, що доносяться ночами. Тортури, жорсткі побиття, стогони, крики і нестямні верески.

Як передають з місця журналісти, багатьох затриманих перед випуском з ув'язнення дуже жорстко обробляють. Люди буквально тікають, ледь вийшовши за ворота в'язниці. Багато хто перебуває в шоковому стані.

Тим часом все більше трудових колективів висловлюють протести проти міліцейського свавілля і влаштували загальнонаціональний протест. Серед них – співробітники наркодиспансеру, працівники ВАТ "Гродножилстрой«, Белдержфілармонії, "Гродно-Азот", "Терразіт", сотні робітників страйкують на БелАЗі і багато інших.

По всій країні люди починають вибудовуватися в ланцюг Солідарності. У цій акції участь приймають найрізноманітніші вікові категорії білорусів, а молоді мами беруть з собою малюків у колясках.

Раніше ми писали про те, що в Кремлі почали розганяти інформацію про те, що Олександру Лукашенку світить "румунський сценарій".

Нагадавши, лауреат Нобелівської премії закликала Лукашенка піти, поки не пізно.

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору.

Також Politeka писала, що Москва готує Лукашенку "румунський сценарій", деталі.