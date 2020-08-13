А як ви ставитеся до дій силовиків у Білорусі?

Скандальна Ольга Скабєєва підтримала правоохоронців у Білорусі

Як передає Politeka.net, відповідну заяву вона зробила в прямому ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За її словами, правоохоронці спрацювали "на ура".

"Коли білоруських силовиків лають за жорсткість — зверніть увагу: Києві розігнати не змогли — і почався майдан, який триває вже 6 років поспіль. А тут припинили практично за 3 дні", - зазначила телеведуча.

Також вона поспішила запевнити, що не вихваляє силовиків.

"Ми природно не підтримує поліцейське свавілля, але видно, що схема працює", - заявила Скабєєва.

Телеведущая Ольга Скабеева заявила о том, что белорусский ОМОН разгоняет протесты эффективнее украинского.



«Когда белорусских силовиков ругают за жесткость — обратите внимание: Киеве разогнать не смогли — и майдан начался. А здесь пресекли практически за 3 дня»: pic.twitter.com/PmacNtPSff — URA.RU (@ura_ru) August 13, 2020

Висловлювання скандальної телеведучої не залишилося без уваги користувачів мережі, які вважали такі заяву неприпустимою.

"У неї поза як у гестапівця, ноги нарізно, тільки автомат ще повісити", "Вона мріє про кийок і ланцюгах? Їй сняться концтабори? Розстріли? Судячи з діянь і позах - саме це. Як вівчарка, натаскана на людей - ще секунда і рвати почне. І це типу "жінка", "А якби використовували вогнемети, то дивись і за день вклалися. Незрозуміло тільки чому в цій країні так люблять відзначати 9 травня, коли в країні по центральних каналах вітають фашизм!?",- писали обурені користувачі Мережі.

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