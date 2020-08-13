А що ж чекає лідера Білорусі далі...

Співробітник адміністрації президента Білорусі звільнився на знак протесту



Як передає Politeka.net, про це колишній держслужбовець повідомив у своєму профілі в Instagram.

"Більше не вважаю можливим бути юристом на державній службі", - написав він у підписі до посту.

Артем Проскалович обіймав посаду заступника начальника управління законодавства в правоохоронних і військовій сферах головного державно-правового управління.

Варто відзначити, що його пост зібрав сотні коментарів з подяками за даний вчинок.

"Спасибі!", "Дожмите вусатого!!! Ми всі вболіваємо за білорусів!", " Артем! Я тобою пишаюся!", "Правильне рішення! Спасибі Вам!", "Ви гордість своєї країни!!!!!!! Успіхів вам!!!",- писали в мережі.

Нагадаємо, раніше хвиля звільнень прокотилася по рядах МВС Білорусі.

Зокрема, капітан МВС Єгор Ємельянов таке рішення він прийняв після 17 років служби в органах.

"17 років служби закінчено...Моя совість чиста...Міліція з народом...",- повідомив він у підписі до посту на своїй сторінці в соцмережах.

Також ми повідомляли, що білоруські військовослужбовці почали масово викидати свою форму в сміттєві баки, тим самим висловлюючи своє обурення силовим методам в розгоні протестів.

Нагадавши, проти активістів у Білорусі відкрили вогонь на поразку: відомо про жертви.

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