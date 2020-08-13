Сотрудник администрации президента Беларуси уволился в знак протеста
Как передает Politeka.net, об этом бывший госслужащий сообщил в своем профиле в Instagram.
"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", - написал он в подписи к посту.
Артем Проскалович занимал должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления.
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Стоить отметить, что его пост собрал сотни комментариев с благодарностями за данный поступок.
"Спасибо!", "Дожмите усатого!!! Мы все болеем за беларусов!", " Артем! Я тобой горжусь!", "Правильное решение! Спасибо Вам!", "Вы гордость своей страны!!!!!!! Успехов вам!!!", - писали в сети.
Напомним, ранее волна увольнений прокатилась по рядам МВД Беларуси.
В частности, капитан МВД Егор Емельянов такое решение он принял после 17 лет службы в органах.
"17 лет службы окончены...Моя совесть чиста...Милиция с народом...", - сообщил он в подписи к посту на своей страничке в соцсетях.
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