А что же ждет лидера беларуси дальше...

Сотрудник администрации президента Беларуси уволился в знак протеста



Как передает Politeka.net, об этом бывший госслужащий сообщил в своем профиле в Instagram.

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", - написал он в подписи к посту.

Артем Проскалович занимал должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления.

Стоить отметить, что его пост собрал сотни комментариев с благодарностями за данный поступок.

"Спасибо!", "Дожмите усатого!!! Мы все болеем за беларусов!", " Артем! Я тобой горжусь!", "Правильное решение! Спасибо Вам!", "Вы гордость своей страны!!!!!!! Успехов вам!!!", - писали в сети.

Напомним, ранее волна увольнений прокатилась по рядам МВД Беларуси.

В частности, капитан МВД Егор Емельянов такое решение он принял после 17 лет службы в органах.

"17 лет службы окончены...Моя совесть чиста...Милиция с народом...", - сообщил он в подписи к посту на своей страничке в соцсетях.

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