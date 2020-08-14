Стало відомо про проблеми зі здоров'ям у президента Білорусі Олександра Лукашенка
Як передає Politeka.net, про це повідомив російський політолог Валерій Соловей.
За його словами, президент Білорусі переніс інсульт.
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Пізніше Соловей повідомив, що Лукашенко нібито "відбувся" лише мікроінсультами.
"За неофіційними повідомленнями з Російської Федерації, він зараз лежить і не встає з ліжка через те, що у нього стався другий за місяць гіпертонічний криз - різко підскочив тиск і, можливо, навіть трапився мікроінсульт", – заявив він.
Раніше ми вже розповідали про важку хворобу Олександра Лукашенка. За деякими даними, проблеми зі здоров'ям пов'язані з серцем, нібито через це він проходив лікування в Об'єднаних Арабських Еміратах
В ОАЕ президент Білорусі перебував близько десяти днів. Офіційні ЗМІ повідомляли, що глава держави весь цей час вів переговори з керівництвом країни.
Нагадаємо, що Лукашенко обзавівся будинком в Підмосков'ї, готуючи шляхи до відступу:"схожий на Палац".
А ще Politeka писала, що білорусам радять готуватися до партизанщини: "якщо стане зовсім погано, можна лісами піти в Україну".
Також Politeka повідомляла, що Кремль знайшов свій інтерес в білоруському повстанні, озвучені деталі: "Лукашенку треба дати...".