Стало відомо про проблеми зі здоров'ям у президента Білорусі Олександра Лукашенка

Як передає Politeka.net, про це повідомив російський політолог Валерій Соловей.

За його словами, президент Білорусі переніс інсульт.

Пізніше Соловей повідомив, що Лукашенко нібито "відбувся" лише мікроінсультами.

"Лікарі-шкідники врятували президента Білорусії. Лукашенко відбувся парою мікроінсультів. З наслідків - порушення міміки обличчя, здатність ходити і говорити не постраждала.

Сьогодні записали його послання нації. Якщо не знайдуть кращі слова, то припускають послання випустити завтра", - зазначив він. Крім того, про погіршення стану президента Білорусі повідомив журналіст Іван Яковина. За його словами, це почалося вже давно, а останні відео з ним були записані заздалегідь і публікуються тільки зараз.

"За неофіційними повідомленнями з Російської Федерації, він зараз лежить і не встає з ліжка через те, що у нього стався другий за місяць гіпертонічний криз - різко підскочив тиск і, можливо, навіть трапився мікроінсульт", – заявив він.

Раніше ми вже розповідали про важку хворобу Олександра Лукашенка. За деякими даними, проблеми зі здоров'ям пов'язані з серцем, нібито через це він проходив лікування в Об'єднаних Арабських Еміратах

В ОАЕ президент Білорусі перебував близько десяти днів. Офіційні ЗМІ повідомляли, що глава держави весь цей час вів переговори з керівництвом країни.

Нагадаємо, що Лукашенко обзавівся будинком в Підмосков'ї, готуючи шляхи до відступу:"схожий на Палац".

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