На п'ятий день розгону загальнонаціональних протестів у Білорусі проти перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка з'явилися незвичайні кадри

Після силових розгонів і звірств омонівців, які били учасників протестів, в мережі з'явилася інформація про бійця, який склав щит. Реакція білорусів безцінна.

"Військовий опустив щит перед демонстрантами на Майдані Незалежності. Дівчата кинулися його обіймати!", - телеграм-канал TUT.BY поділився кадрами зворушливого моменту.

Також з'явилися дані про інших правоохоронців, які "здалися" під натиском народного гніву.

"На площі Незалежності зараз. Правоохоронці стали біля Будинку Уряду і опустили щити. Мітингувальники зустріли це оваціями, підходять до бійців, обіймають їх і дарують квіти", - повідомляє телеграм-канал Sputnik Білорусь.

Раніше ми розповідали про ініціативу українських активістів в Одесі. У мережі з'явилося відеозвернення до білорусів різними мовами - українською, російською, білоруською. Активісти заявили, що Одеса підтримує протести в Білорусі і проведення там чесних виборів. Люди переконані, що зараз у них таке ж становище, що пережила Україна в 2014 році.

"Одеса з вами, Україна з вами», - кажуть активісти.

Тим часом не вщухає обговорення хиткого становища Лукашенка, який може повторити долю колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича.

Журналістка і дружина Дмитра Гордона Алеся Бацман на своїй сторінці в соцмережі зазначила, що в недавньому інтерв'ю Лукашенко акцентував на тому, що ніколи не повторить долю українського президента і не втече.

"З усіх лідерів різних країн Лукашенко, свідомо чи ні, вже тоді приміряв на себе біографію саме Януковича. І зараз він робить його ж фатальні помилки", - вважає журналістка.

Бацман підкреслила, що свого часу Янукович побиттям студентів отримав справжній масовий Майдан - і тепер президент Білорусі звірствами силовиків спровокував людей виходити на протести і страйки.

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