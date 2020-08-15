Президент Білорусі Олександр Лукашенко в різких тонах відмовився від допомоги інших держав

Як повідомляє Politeka.net, 15 серпня він висловився про ситуацію з протестами під час наради в Міністерстві оборони, передає портал "TUT.by".

За словами Олександра Лукашенка, в Білорусі продовжують загострювати обстановку і розгойдувати конфлікт. Він поспішив запевнити, що не має наміру віддавати країну і буде зберігати контроль:

"Дісталися до трудових колективів. Хочу в черговий раз сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми утримаємо".

Олександр Лукашенко додав, що Білорусі пропонують посередників з-за кордону і навіть створюють для країни альтернативний уряд. Як заявив президент, він не планує користуватися такими послугами.

"У нас є нормальний уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, ніякі посередники", - підкреслив глава держави. - "Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть".

Крім того, Олександр Лукашенко звернувся до незадоволених громадян через погрози сім'ям білоруських військових і силовиків. Він попередив про жорсткі наслідки:

"Не треба грати з вогнем!",- сказав президент. - "Утихомирьтесь, заспокойтеся. Якщо там є мужики, будьте мужиками. Хочете повоювати, побитися — будь ласка, але давайте мужики з мужиками. Не треба вперед виставляти дівчат і погрожувати сім'ям. Я, як президент і головнокомандувач, хочу сказати, ті, хто тролять сьогодні, загрожують сім'ям, до дітей дійшли військовослужбовців, вони просто не розуміють, що може статися".

Раніше стало відомо, що Олександр Лукашенко зв'язався по телефону з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомила прес-служба, політики обговорювали ситуацію в Білорусі. Відзначається, що Путін і Лукашенко висловили впевненість, що виниклі в Білорусі проблеми будуть незабаром врегульовані.

Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.

Як повідомляла Politeka, Зеленський наплював на дипломатію і зірвався на Лукашенка: "наслідки будуть трагічними".

Також Politeka писала, що Лукашенко поплатився за розгін Майдану в Білорусі, ЄС прийняв жорстке рішення: "вже формуються...".