Президент Білорусі Олександр Лукашенко після масштабних протестів "побіг" до президента РФ Володимира Путіна за допомогою

Про це повідомляє «БелТА».

"Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави й ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір ...Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, ґрунтовна розмова про ситуацію», - зазначив він.

Водночас Лукашенко розповів про те, що був здивований обізнаністю Путіна про те, що відбувається в сусідній країні.

"Мушу сказати, мене навіть дещо здивувало - Путін абсолютно посвячений у те, що відбувається», - підкреслив він.

Уточнимо, що цей договір може вирішити долю Білорусі, оскільки Путін може використовувати його для окупації частини країни. За принципом українського Донбасу.

До цього ми розповідали, що президент Білорусі Олександр Лукашенко в різких тонах відмовився від допомоги інших держав.

За його словами, в Білорусі продовжують загострювати обстановку й розгойдувати конфлікт. Він поспішив запевнити, що не має наміру віддавати країну і буде зберігати контроль:

"Дісталися до трудових колективів. Хочу в черговий раз сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми утримаємо".

Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.

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