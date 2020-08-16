Як вам такі заяви?

У РФ підтримали дії силовиків у Білорусі



Як передає Politeka.net, знімки опублікували в Telegram-каналі Euroradio.

"Тим часом біля посольства Білорусі в Москві проходить акція на підтримку ... білоруського ОМОНу", - йдеться в повідомленні.

На плакатах рясніли написи з подяками силовикам і образи на адресу білорусів.

"Ми підтримуємо дії білоруського ОМОНу. Дійте хлопці", "Білоруський ОМОН сильніше давіть майданну мерзоту. Працюйте хлопці".

Раніше ми повідомляли, що скандальна російська телеведуча Ольга Скабєєва підтримала правоохоронців у Білорусі.

За її словами, правоохоронці спрацювали "на ура".

Висловлювання скандальної телеведучої не залишилося без уваги користувачів мережі, які вважали такі заяву неприпустимою.

"У неї поза як у гестапівця, ноги нарізно, тільки автомат ще повісити", " вона мріє про кийок і ланцюгах? Їй сняться концтабори? Розстріли? Судячи з діянь і позах - саме це. Як вівчарка, натаскана на людей - ще секунда і рвати почне. І це типу "жінка", - писали користувачі Мережі.

Також ми повідомляли, що в білоруських соцмережах з'являються відео, на яких люди, які заявляють, що раніше служили в силових органах країни, викидають свою форму, шеврони і документи.