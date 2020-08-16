В РФ поддержали действия силовиков в Беларуси
Как передает Politeka.net, снимки опубликовали в Telegram-канале Euroradio.
"Тем временем у посольства Беларуси в Москве проходит акция в поддержку ... белорусского ОМОНа", - говорится в сообщении.
На плакатах пестрили надписи с благодарностями силовикам и оскорбления в адрес белорусов.
"Мы поддерживаем действия белорусского ОМОНа. Действуйте ребята", "Белорусский ОМОН сильнее давите майданную мразь. Работайте ребята".
Сразу две угрозы для курса валют, что будет с гривной в ближайшее время: "Впервые за много лет..."
В сети выдали скандальную правду о родстве дочек Пугачевой: «Как они могут быть похожи, если…»
ЗНО-2020: названы лучшие вузы Украины для поступления, «среди лидеров три города…»
Новый карантин из-за опасной болезни в Украине, что нельзя делать с 13 августа: "На два месяца..."
Ранее мы сообщали, что скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева поддержала правоохранителей в Беларуси.
По ее словам, правоохранители сработали "на ура".
Высказывание скандальной телеведущей не осталось без внимания пользователей сети, которые посчитали такие заявление недопустимым.
"У нее поза как у гестаповца, ноги врозь, только автомат еще повесить", "Она мечтает о дубинке и цепях? Ей снятся концлагеря? Расстрелы? Судя по деяниям и позах - именно это. Как овчарка, натасканная на людей - еще секунда и рвать начнет. И это типа "женщина", - писали пользователи сети.
Также мы сообщали, что в белoрусских соцсетях появляются видео, на которых люди, заявляющие, что раньше служили в силовых органах страны, выбрасывают свою форму, шевроны и документы.
Таким образом они протестуют против чрезмерного насилия силовиков во время разгона протестов.
Напомним, что против активистов в Беларуси открыли огонь на поражение: известно о жертвах.
А еще Politeka сообщала, что Лукашенко повторит судьбу Януковича, восстание не остановить: "26 лет строил...".
Также Politeka писала, что полицейские в Беларуси перешли черту, в тюрьмах творится беспредел: "ставят на четвереньки и...".