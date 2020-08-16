Как вам такие заявления?

В РФ поддержали действия силовиков в Беларуси



Как передает Politeka.net, снимки опубликовали в Telegram-канале Euroradio.

"Тем временем у посольства Беларуси в Москве проходит акция в поддержку ... белорусского ОМОНа", - говорится в сообщении.

На плакатах пестрили надписи с благодарностями силовикам и оскорбления в адрес белорусов.

"Мы поддерживаем действия белорусского ОМОНа. Действуйте ребята", "Белорусский ОМОН сильнее давите майданную мразь. Работайте ребята".

Ранее мы сообщали, что скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева поддержала правоохранителей в Беларуси.

По ее словам, правоохранители сработали "на ура".

Высказывание скандальной телеведущей не осталось без внимания пользователей сети, которые посчитали такие заявление недопустимым.

"У нее поза как у гестаповца, ноги врозь, только автомат еще повесить", "Она мечтает о дубинке и цепях? Ей снятся концлагеря? Расстрелы? Судя по деяниям и позах - именно это. Как овчарка, натасканная на людей - еще секунда и рвать начнет. И это типа "женщина", - писали пользователи сети.

Также мы сообщали, что в белoрусских соцсетях появляются видео, на которых люди, заявляющие, что раньше служили в силовых органах страны, выбрасывают свою форму, шевроны и документы.