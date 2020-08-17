Військові навчання Білорусі можуть послужити приводом для військового вторгнення РФ в цю країну

Таку думку в своєму блозі для Цензор озвучив відомий український журналіст Олексій Братущак, повідомляє Politeka.

За його словами, президент Росії може ввести війська в Білорусь лише за наявності серйозного на це приводу.

"Масові виступи проти Лукашенка-не привід. Заходу цей привід не продати. Нових санкцій за окупацію Білорусі Путін точно не хоче", – пояснив Братущак.

Одним з таких приводів, вважає журналіст, може послужити провокація під час військових навчань.

"Лукашенко починає військові навчання на кордоні з Литвою. Один з полігонів - "Гозький" розташований в 2-3 кілометрах від кордону з Литвою. Авіаційний полігон" Німан " – 55 кілометрів. Ще одне місце навчань - в районі міста Островець" , у росіян в цьому районі знаходиться вузол зв'язку ВМФ, що забезпечує зв'язок з атомними підводними човнами", – поінформував автор.

Журналіст не виключає тієї можливості, що під час цих навчань можлива провокація.

"Далі-воєнний стан і прихід "зелених чоловічків" союзної Росії. Варто нагадати 2008-й, Грузію, російські навчання "Кавказ-2008", провокації на кордоні і подальшу окупацію", – прогнозує Олексій Братущак.

Politeka писала, що в Білорусі робітники Мінського заводу колісних тягачів не дали Лукашенку виступити з промовою і вигукували на його адресу: "Іди!"Так, повідомляється, що Лукашенко покинув територію заводу МЗКТ в Мінську на вертольоті, так і не зустрівшись з основною масою робітників цього та інших заводів, які спеціально підійшли до підприємства.

В ході зустрічі з частиною присутніх Лукашенко заявив, що" ніколи ви не дочекаєтеся від мене, щоб я під тиском щось зробив", і що"їх (повторних виборів,-ред.) не буде".

На такі слова працівники заводу відповіли скандуванням " йди!".

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