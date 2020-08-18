Олександр Лукашенко заявив, що готовий передати повноваження, але через Конституційний процес, а не через протести

Про це він заявив під час виступу перед страйкуючими працівниками Мінського заводу колісних тягачів.

Лукашенко нагадав, що зараз ведеться робота над варіантами зміни Конституції країни, які передбачають перерозподіл владних повноважень. "Не можна цю Конституцію віддавати незрозуміло кому. Бо буде біда. Я цього найбільше боюся", - заявив він.

За словами Лукашенка, він готовий у цьому плані поділитися президентськими повноваженнями.

"Конституція Нова потрібна. Два варіанти мені запропонували. Я їх відкинув, тому що вони мало відрізняються від цієї. Йде робота над третім варіантом. Приходьте, сідайте - і працюємо над Конституцією. Виносимо на референдум, приймаємо Конституцію, і я вам свої повноваження за Конституцією передам. Але не під тиском і не через вулицю!"- заявив він.

"Так, я ж не святий. Ви знаєте мою жорсткість. Ви знаєте, що якби не було жорсткості, не було б країни. Ви точно знаєте, що я ваших дітей не ображу і країну нікому не віддам. Це головне", - підкреслив Лукашенко.

"Я не вічний. Але якщо ви загубите першого Президента, ви будете губити, як в сусідніх країнах, всіх інших. Білоруси не повинні цього робити", - сказав Лукашенко.

Зазначимо, під час виступу Лукашенка люди почали скандувати гасло «йди!", поставивши його в замішання. Лукашенко стояв в розгубленості кілька секунд, а потім сказав «Спасибі».

Просто уау. Рабочие на МЗКТ освистывают Лукашенко и скандируют «уходи» - он же видит такое первый раз в жизни pic.twitter.com/WhQd86Ejnr — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 17, 2020

Зараз багато білоруських підприємств, зокрема нафтопереробні заводи на межі зупинки через страйки.

Управління Мозирського НПЗ (цех №16) письмово заявило 14 серпня про плани проведення страйків щодня з 12.00 до 15.00 місцевого часу, починаючи з 20 серпня протягом невизначеного терміну.

Співробітники іншого НПЗ - "Нафтана" - також з 14 серпня приєдналися до протестів. Крім того, в серпні на підприємстві проводиться плановий ЗУПИННИЙ ремонт. Експерти стверджують, що від запланованої на 2020 рік переробки в 16 млн тонн нафти, може залишитися в кращому випадку половина.

При цьому, в Білорусі тривають акції солідарності і страйки на підприємствах. Для тих, хто постраждав і позбувся роботи через політичні репресії, запустили збір грошей. Зібрана сума станом на початок доби 18 серпня перевищувала 710 тисяч доларів. Вона досить швидко росте. Пожертви зробили майже 14 тисяч осіб.

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