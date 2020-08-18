Працівника заводу "Белаз" показав Володимиру Соловйову статевий орган у прямому ефірі

Як передає Politeka.net, непередбачене сталося прямо під час авторської програми "Соловйов LIVE" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Соловйов вирішив запитати у працівника заводу "Белаз" про поточну ситуацію зі страйком, але замість відповіді білорус спустив штани і показав пропагандистові статевий орган.

Після побаченого Соловйов мало не втратив дар мови, але швидко зорієнтувався і спробував невміло віджартуватися.

Нагадаємо, в Білорусі тривають акції протесту, які розгорілися після шостої перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка

До людей, які виходять на вулиці міст і протистоять силовикам, ризикуючи життями і здоров'ям, почали приєднуватися працівники білоруських підприємств.

З 11 серпня страйк оголосили працівники сфери транспорту, торгівлі, банків та IT-сфери. З четверга, 13 серпня, такі протести набули масового характеру, і по всій країні тисячі співробітників найбільших підприємств кидають роботу і виходять на акції на підтримку протестувальників.

Президент Білорусі, виступаючи перед робітниками, спочатку він заявив про те, що нікуди не піде зі своєї посади, як би народ не протестував, а потім і зовсім виправдав силовиків, які влаштували тортури затриманих білорусів в центрі ізоляції правопорушників на Околишина.

Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.

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