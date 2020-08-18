Работника завода "Белаз" показал Владимиру Соловьеву половой орган в прямом эфире

Как передает Politeka.net, непредвиденное случилось во время авторской программы "Соловьев LIVE" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Соловьев решил спросить у работника завода "Белаз" о текущей ситуации с забастовкой, но вместо ответа белорус спустил штаны и показал пропагандисту половой орган.

После увиденного Соловьев чуть не потерял дар речи, но быстро сориентировался и попытался неумело отшутиться.

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста, которые разгорелись после шестой победы на президентских выборах Александра Лукашенко

К людям, которые выходят на улицы городов и противостоят силовикам, рискуя жизнями и здоровьем, начали присоединяться работники белорусских предприятий.

С 11 августа забастовку объявили работники сферы транспорта, торговли, банков и IT-сферы. С четверга, 13 августа, такие протесты приняли массовый характер, и по всей стране тысячи сотрудников крупнейших предприятий бросают работу и выходят на акции в поддержку протестующих.

Президент Беларуси, выступая перед рабочими, сначала он заявил о том, что никуда не уйдет со своего поста, как бы народ не протестовал, а затем и вовсе оправдал силовиков, которые устроили пытки задержанных белорусов в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Напомним, что Лукашенко назвал страну, в которую сбежал бы в случае белорусского Майдана.

Как сообщала Politeka, Зеленский наплевал на дипломатию и сорвался на Лукашенко: "Последствия будут трагическими".

Также Politeka писала, что Лукашенко поплатился за разгон Майдана в Беларуси, ЕС принял жесткое решение: "уже формируются...".