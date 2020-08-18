Уряд Білорусі після президентських виборів у повному складі склав повноваження
Про це повідомляє білоруське телеграфне агентство "БелТА".
За інформацією журналістів, такий крок передбачений постановою Ради Міністрів від 15 серпня №480, яку сьогодні офіційно опубліковано на національному правовому інтернет-порталі.
Уряд склав повноваження перед новообраним президентом згідно ст.106 Конституції, ст.9 Закону від 23 липня 2008 року №424-З "Про Раду Міністрів Республіки Білорусь".
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На даний момент відомо, що новий склад уряду вже практично сформований, проте не виключені якісь нюанси.
Тим часом у Білорусі десятий день тривають протести громадян, які не згодні з результатами президентських виборів і впевнені у фальсифікаціях. Президента закликають піти у відставку і вимагають нових виборів під контролем міжнародних спостерігачів.
Дійшло до того, що Лукашенку прямо в обличчя скандують "Йди геть!", як це було під час зустрічі з колективом заводу колісних тягачів у Мінську. Він змушений був полетіти звідти, так і не поговоривши з основною масою працівників цього та інших підприємств, які спеціально підійшли, щоб побачити президента.
Під час зустрічі з частиною присутніх Лукашенко заявив, що "ніколи ви не дочекаєтеся від мене, щоб я під тиском щось зробив". Також він заявив, що ніяких нових виборів в країні не відбудеться. У відповідь на ці слова працівники заводу почали скандувати "Йди геть!".
Нагадаємо, події в Білорусі передбачили 16 років тому.
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