Уряд Білорусі після президентських виборів у повному складі склав повноваження

Про це повідомляє білоруське телеграфне агентство "БелТА".

За інформацією журналістів, такий крок передбачений постановою Ради Міністрів від 15 серпня №480, яку сьогодні офіційно опубліковано на національному правовому інтернет-порталі.

Уряд склав повноваження перед новообраним президентом згідно ст.106 Конституції, ст.9 Закону від 23 липня 2008 року №424-З "Про Раду Міністрів Республіки Білорусь".

На даний момент відомо, що новий склад уряду вже практично сформований, проте не виключені якісь нюанси.

Тим часом у Білорусі десятий день тривають протести громадян, які не згодні з результатами президентських виборів і впевнені у фальсифікаціях. Президента закликають піти у відставку і вимагають нових виборів під контролем міжнародних спостерігачів.

Дійшло до того, що Лукашенку прямо в обличчя скандують "Йди геть!", як це було під час зустрічі з колективом заводу колісних тягачів у Мінську. Він змушений був полетіти звідти, так і не поговоривши з основною масою працівників цього та інших підприємств, які спеціально підійшли, щоб побачити президента.

Під час зустрічі з частиною присутніх Лукашенко заявив, що "ніколи ви не дочекаєтеся від мене, щоб я під тиском щось зробив". Також він заявив, що ніяких нових виборів в країні не відбудеться. У відповідь на ці слова працівники заводу почали скандувати "Йди геть!".

Нагадаємо, події в Білорусі передбачили 16 років тому.

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