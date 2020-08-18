Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що добровільно не піде зі своєї посади, і трапиться це тільки в тому випадку, якщо його вб'ють
Однак ще вісім років тому риторика беззмінного глави держави була зовсім іншою, нагадують у блозі "Мид Роисси".
Тут опублікували архівний відеозапис, в якому Лукашенко розповідає про свою готовність на першу вимогу співгромадян піти у відставку.
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"Я довічно не буду за цю посаду триматися. Як тільки народ відмовиться від моїх послуг, я портфель під пахву - і піду", - заявляє глава держави.
Однак, як показали події останніх тижнів, так просто відмовлятися від влади він не збирається і ні про який відхід навіть не думає.
"Всі диктатори однакові", "м*азота вусата. Вони всі обіцяють звалити, та тільки як до справи доходить, тримаються за цю владу до останнього.Відірвати голову таргану, сунути в портфель, і відправити на всі чотири сторони", "Знайдіть його портфель негайно!!!!!!! Людина портфель загубила, допоможіть знайти і нехай пи* дує", "так, так! Забув, куди портфель поклав?", "Знайома пісня. Наш Путя - один в один. Це ще раз доводить, що влада – це наркотик, а колись ліберальний вождь підсаджується на цей наркотик, і тому потрібні суворі і чіткі закони, що прописують терміни, обмеження і покарання за невиконання їх", "білоруси, дайте йому вже портфель під пахву і покажіть, де двері!", "Перевірте портфель, він з грошима...", "Портфель, мабуть, пустив коріння", – обурюються під публікацією.
Тим часом протестні акції на десятий день після виборів набирають обертів.
Нагадаємо, у Лукашенка перейшли до прямих погроз страйкуючим робітникам.
Раніше Politeka повідомляла, що білорусів, які підтримали Лукашенка на мітингу в Мінську, жорстоко обдурили.
Також Politeka писала, що Лукашенко витер ноги об інтереси України.