У Кремлі все ж визнали, що мають право надати подібну підтримку

У Росії прокоментували слова білоруського президента Олександра Лукашенка про можливе введення російських військ

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що причин для надання військової допомоги сусідній державі поки що не видно, передає телеграм-канал "Український Діалог".

За його словами, у Росії є зобов'язання про військову допомогу Білорусі по лінії Союзної держави й Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), але зараз потреби в такій допомозі немає.

Коли ж у Пєскова поцікавилися, в якій ситуації Російська Федерація може надати військову допомогу Білорусі, то він відповів, що "гіпотетично міркувати про це неможливо".

Як відомо, Росія визнала результати президентських виборів у Білорусі, а Володимир Путін привітав Лукашенка з шостою перемогою. Що ж стосується протестів, які там відбуваються, то в Кремлі запевнили, що білоруси самі повинні вирішувати проблеми – в рамках правового поля і без втручання ззовні.

Як відомо, після виборів і акцій незгоди з їх результатами Лукашенко вже тричі розмовляв по телефону з Володимиром Путіним. Так, під час останньої бесіди він попросив російського президента передати канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, щоб та не втручалася в справи Білорусі, оскільки ефект від цього, найімовірніше, буде негативний.

Тим часом очевидці повідомляють у соцмережах про те, що Росія перекидає до кордону з Білоруссю військову техніку, колони якої помітили на дорогах РФ. Ба більше, у Путіна вирішили допомогти президенту сусідньої держави і пропагандистами, два літаки з якими приземлилися Мінську.

Нагадаємо, Росія почала тривожні маневри біля кордонів України.

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