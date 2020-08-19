Якщо Олександр Лукашенко залишиться при владі, через пару років Білорусі не стане

Таку думку в коментарі виданню "Главред" висловив військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, російський президент Володимир Путін зробить все, щоб приєднати сусідню державу і позбавити її суверенітету.

На даний момент ситуація розгортається так, що глава РФ візметься реалізувати свій план про Союзну державу якомога швидше.

"Путін зможе провернути бажане прискореними темпами. Тоді він пропонував Лукашенку очолити парламент Союзної держави, що, мабуть, сильно образило батьку, – він, як мені здається, розраховував, як мінімум, на посаду прем'єр-міністра. Саме через це і розійшлися шляхи – дороги Лукашенка і Путіна", – пригадав Жданов.

Тепер ніщо не завадить російському політику втягнути Білорусь у так званий новий Радянський Союз, який він створює.

Що стосується перспектив Лукашенка на посаді глави держави, то в кріслі він протримається не більше двох років, припускає експерт. За цей час він встигне підписати ряд документів, що передбачають фактичне об'єднання Росії і Білорусі, після чого країна втратить суверенітет.

Як відомо, раніше відносини Росії і Білорусі істотно зіпсувалися після того, як Лукашенко відмовився піти на всі вимоги кремля в питанні інтеграції. Тепер же, загнаний у кут, він буде готовий на будь-які реверанси перед Москвою заради утримання влади.

Раніше Жданов розповів про те, що в Білорусі перебувають близько 14-15 тисяч російських військових, які розосереджені на полігонах по країні. У разі чого Путін може посилити їх ще більше для надання військової підтримки режиму Лукашенка.

Нагадаємо, літак Лукашенка вилетів з Мінська в бік РФ.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко накинувся на своїх опонентів, полилися образи.

Також Politeka писала, що Лукашенко терміново зв'язався з Путіним, армію привели в бойову готовність.