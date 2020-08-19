Якщо Олександр Лукашенко залишиться при владі, через пару років Білорусі не стане
Таку думку в коментарі виданню "Главред" висловив військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.
За його словами, російський президент Володимир Путін зробить все, щоб приєднати сусідню державу і позбавити її суверенітету.
На даний момент ситуація розгортається так, що глава РФ візметься реалізувати свій план про Союзну державу якомога швидше.
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"Путін зможе провернути бажане прискореними темпами. Тоді він пропонував Лукашенку очолити парламент Союзної держави, що, мабуть, сильно образило батьку, – він, як мені здається, розраховував, як мінімум, на посаду прем'єр-міністра. Саме через це і розійшлися шляхи – дороги Лукашенка і Путіна", – пригадав Жданов.
Тепер ніщо не завадить російському політику втягнути Білорусь у так званий новий Радянський Союз, який він створює.
Що стосується перспектив Лукашенка на посаді глави держави, то в кріслі він протримається не більше двох років, припускає експерт. За цей час він встигне підписати ряд документів, що передбачають фактичне об'єднання Росії і Білорусі, після чого країна втратить суверенітет.
Як відомо, раніше відносини Росії і Білорусі істотно зіпсувалися після того, як Лукашенко відмовився піти на всі вимоги кремля в питанні інтеграції. Тепер же, загнаний у кут, він буде готовий на будь-які реверанси перед Москвою заради утримання влади.
Раніше Жданов розповів про те, що в Білорусі перебувають близько 14-15 тисяч російських військових, які розосереджені на полігонах по країні. У разі чого Путін може посилити їх ще більше для надання військової підтримки режиму Лукашенка.
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