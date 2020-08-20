Відомий український політтехнолог Олексій Голобуцький висловився про майбутнє Білорусі, після протестів у країні
За його словами, ще кілька днів невизначеності в Білорусі, і глава країни Олександр Лукашенко повністю поверне собі контроль за країною. Адже в протестах в Білорусі спостерігається спад.
Таку думку він висловив на своєму каналі в Telegram.
Він попередив, що Лукашенко, як тільки зміцниться при владі, приступить до масштабної зачистки опозиції через декілька днів. Під удар ризикують потрапити десятки тисяч.
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"Те, що зараз відбувається в СІЗО, здасться тоді поблажливими профілактичними бесідами... У зв'язку з втратою легітимності влади для помітної частки громадян у Лукашенка не буде іншого виходу, крім посилення каральної системи", - поділився думкою Голобуцький.
Експерт висловив упевненість, що після події Білорусь минулою вже не буде. На його думку, Лукашенко готується до наступу "у Білорусі почнеться повноцінна диктатура і країна перетвориться на жорстку поліцейську державу". Крім того, він вважає, що білорусам необхідно жорсткіше відстоювати свої інтереси.
"Протестувальники, які прибирають за собою сміття і знімають взуття, перш ніж встати на лавку, з таким настроєм нічого не доб'ються. Революції і зміни режимів робляться зовсім іншим способом. І у білорусів залишилися буквально лічені дні, щоб взяти під контроль. Інакше її візьме під контроль Лукашенко", - резюмував блогер.
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