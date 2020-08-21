У Білорусі може початися військовий конфлікт або громадянська війна

Таку заяву зробив міністр оборони Республіки Віктор Хренін. Його слова передає "Наша Ніва".

За словами військового, силовики будуть змушені застосовувати зброю, якщо з'явиться загроза.

"Сьогодні армія - це вартовий. І в разі виконання всіх команд вартовим, або якщо йому загрожує небезпека, він зобов'язаний застосовувати зброю на поразку", - заявив міністр.

"Так, це все зрозуміло, так, ми, можливо, увійдемо в громадянську війну, ціна людського життя втрачає ціну з кожним днем. Це жахливо. Не виключено, що може бути і військовий конфлікт, на сьогодні це вже реальність", - упевнений Хренін.

Більш того, він зазначив, що військові будуть виконувати накази Олександра Лукашенка, бо в іншому випадку це буде зрадою батьківщині.

"Ця жінка (Тихонівська - ред.) нас закликає до зради, порушення закону — не виконувати накази. Злочинний він, не злочинний — - ми люди військові. Державна система не розвалена, працює, президент обраний", - зазначив міністр.



Варто відзначити, що в МВС Білорусі заявляли про трьох загиблих через сутички під час акцій протесту. За даними правозахисників, під час протестів загинули п'ятеро людей. Сьогодні, 19 серпня, стало відомо ще про одну жертву.

Також ми повідомляли, що колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний розповів про те, що очікує країну в майбутньому. На його думку, в Білорусі можливий сценарій військової ескалації з боку Росії в тому випадку, якщо Володимир Путін введе війська для встановлення контролю в країні. Він додав, що початок військової ескалації в Білорусі - питання часу, Кремль може готувати масштабне вторгнення.



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