В Беларуси может начаться военный конфликт или гражданская война

Такое заявление сделал министр обороны республики Виктор Хренин. Его слова передает "Наша Ніва".

По словам военного, силовики будут вынуждены применять оружие, если появится угроза.

"Сегодня армия — это часовой. И в случае исполнения всех команд часовым, или если ему угрожает опасность, он обязан применять оружие на поражение, - заявил министр.

"Да, это всё понятно, да, мы, возможно, войдем в гражданскую войну, цена человеческой жизни теряет цену с каждым днем. Это ужасно. Не исключено, что может быть и военный конфликт, на сегодня это уже реальность", - уверен Хренин.

Более того, он отметил, что военные будут исполнять приказы Александра Лукашенко, так как в противном случае это будет изменой родине.

"Эта женщина (Тихоновская - ред.) нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… — мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран", - отметил министр.



Стоит отметить, что в МВД Беларуси заявляли о трех погибших из-за столкновений во время акций протеста. По данным правозащитников, во время протестов погибли пять человек. Сегодня, 19 августа, стало известно еще об одной жертве.

Также мы сообщали, что бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный рассказал о том, что ожидает страну в будущем. По его мнению, в Беларуси возможен сценарий военной эскалации со стороны России в том случае, если Владимир Путин введет войска для установления контроля в стране. Он добавил, что начало военной эскалации в Беларуси – вопрос времени, Кремль может готовить масштабное вторжение.



Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: "надо было раньше нам…".

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