Причиною отруєння Навального могло стати його розслідування в Новосибірську

Про це в інтерв'ю виданню Гордон заявив екс-розвідник КДБ, однокурсник російського президента Володимира Путіна Юрій Швець, передає Politeka.

За словами колишнього розвідника, Олексій Навальний поїхав до Новосибірська для того, щоб провести секретне розслідування. Це, до речі, підтвердила і прес-секретар опозиційного політика Кіра Ярмиш, повідомивши також, що за Навальним було встановлено зовнішнє спостереження.

"У Новосибірській області розташований центр "Вектор", з якого 16 вересня 2019 року стався викид, після чого в області почалася" нетипова" пневмонія із закриттям дошкільних установ", – розповів Юрій Швець.

Однокурсник Путіна нагадав, що жовтні минулого року в Ухані пройшли міжнародні військові ігри, в яких брали участь, в тому числі, і команди з Росії, а вже в листопаді китайці зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.

"Виявилося, що єдиним центром, де в РФ можуть зробити відповідний тест, є "вектор". Є підстави вважати, що поширення коронавірусу почалося з РФ, а потім, за допомогою спецоперації, його занесли в Китай. Заяви, що РФ стала першою в створенні вакцини лише посилює підозри, що роботи над COVID-19 і антидотом велися в "векторі" одночасно і давно. Зрозуміло, що розслідування у цій справі становить для Кремля серйозну небезпеку. Раніше вони вбивали людей і за менші "витівки", - заявив Юрій Швець.

Politeka писала, що Олексій Навальний був госпіталізований на швидкій допомозі в Омську після екстреної посадки літака, яким він повертався до Москви з Томська. Про це повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш.

"У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів в Омську. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню«, - написала вона в»Твіттері".

За словами прес-секретаря, у Навального нього підозра на токсичне отруєння. Ярмиш додала, що Навального могли отруїти через чай — це єдине, що він пив з ранку. Зараз політик в реанімації, він без свідомості.

Медики підозрюють, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли перед вильотом до Москви. Один з пасажирів, що летіли разом з політиком, поділився кадрами з місця події. За даними російських ЗМІ, лікарі вже назвали попередній діагноз.

Очевидець зняв, як Олексій Навальний спочатку випив чай в аеропорту, а потім йому різко стало погано в літаку. Джерело зазначило, що опозиціонер незабаром після зльоту пішов в туалет і не повернувся, довелося викликати медиків. "Його ледве відкачали, і досі кричить від болю", - розповів пасажир.

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