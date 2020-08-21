Білоруський лікар звільнився з посади на знак протесту проти насильства силовиків



Причини свого рішення і побачене в дні розгону протестів медик описав в інтерв'ю TUT.BY.



Олексій Петкевич-лікар-ендоскопіст, десять років він пропрацював у Республіканському клінічному медичному центрі управління справами президента.

За його словами, те, як силовики били і калічили людей повалило його в жах.

"Я пішов до головлікаря і подав заяву, яку мені підписали. Я лікар-хірург, я знаю, що таке поранення. Вивернутий гумовою кулею назовні» фарш " буде дуже довго гоїтися. Колеги розповідали, що деяким розривало черевну стінку. Вони зіткнулися з кровотечею черевної порожнини, важкими множинними поєднаними травмами, були вибиті очі. Це була якась навала татаро-монголів? Або що?",- дивується медик.



Олексій також боїться за свою долю, оскільки з сім'єю живе в даній державою квартирі.

Медик дуже болісно переносить ситуацію в країні:

"Я не плакав з 2012 року — тоді помер батько. А цього разу було щось. Мій народ принизили і розтерзали. Таке дійсно не можна забувати і прощати, це безкарним залишитися не повинно", - упевнений Олексій.



Раніше ми повідомляли, що російський політик Євген Ройзман висловився про Олександра Лукашенка

"Спостерігаю за Лукашенком, відстежую всі його виступи і заяви. Прийшов до висновку, що це дуже жорстокий, при цьому брехливий і підла людина, у якого геть відсутнє почуття сорому. Вважаю, що саме за рахунок цих якостей, йому вдається так довго утримувати владу", - упевнений політик.