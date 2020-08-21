Белорусский врач уволился с должности в знак протеста против насилия силовиков



Причины своего решения и увиденное в дни разгона протестов медик описал в интервью TUT.BY.



Алексей Петкевич — врач-эндоскопист, десять лет он проработал в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента.

По его словам, то, как силовики избивали и калечили людей повергло его в ужас.

"Я пошел к главврачу и подал заявление, которое мне подписали. Я врач-хирург, я знаю, что такое ранение. Вывернутый резиновой пулей наружу «фарш» будет очень долго заживать. Коллеги рассказывали, что некоторым (протестующим - ред.) разрывало брюшную стенку. Они столкнулись с кровотечением брюшной полости, тяжелыми множественными сочетанными травмами, были выбиты глаза. Это было какое-то нашествие татаро-монголов? Или что?", - недоумевает медик.



Алексей также боится за свою судьбу, так как с семьей живет в данной государством квартире.

Медик очень болезненно переносит ситуацию в стране:

"Я не плакал с 2012 года — тогда умер отец. А в этот раз было что-то. Мой народ унизили и растерзали. Такое действительно нельзя забывать и прощать, это безнаказанным остаться не должно", - уверен Алексей.



Ранее мы сообщали, что российский политик Евгений Ройзман высказался об Александре Лукашенко

"Наблюдаю за Лукашенко, отслеживаю все его выступления и заявления. Пришёл к выводу, что это очень жестокий, при этом лживый и подлый человек, у которого напрочь отсутствует чувство стыда. Полагаю, что именно за счёт этих качеств, ему удаётся так долго удерживать власть", - уверен политик.