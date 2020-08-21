Опозиціонерка Світлана Тихановська, яку вважають справжньою переможницею президентських виборів у Білорусі, свого часу оскандалилася словами про Крим

У мережі спливло її інтерв'ю, в якому вона, серед іншого, висловила свою думку і про анексію Криму в 2014 році, передає Politeka.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

На думку Тихановської, окупація півострова Росією була "частиною війни".

"Я можу ставитися до цього тільки з точки зору звичайної людини. Це була війна. Це було кровопролиття. Так не повинно бути в ХХІ столітті, розумієте? Я не вникала тоді в політичні взаємини, я бачила тільки людський біль", - заявила вона.

У ході розмови Тихановська так виразно і не відповіла, кому ж насправді належить Крим. На її думку, де-юре півострів належить Україні, але де-факто він російський.

Як відомо, 21 серпня Тихановська дала прес-конференцію у Вільнюсі. Серед іншого вона розповіла, що повернеться в Білорусь тільки тоді, коли буде відчувати себе там у безпеці.

Коли журналісти поцікавилися думкою Світлани щодо того, скільки ще продовжаться протести в Білорусі, вона відповіла ухильно:

"На це запитання відповість тільки час. Але, ви знаєте, народ Білорусі вже ніколи не зможе прийняти нинішнє керівництво, не зможе пробачити і забути все те насильство, якого зазнали наші громадяни під час мирних демонстрацій".

Також не почули журналісти і прямої відповіді на питання про те, чи буде вона знову брати участь у виборах, якщо такі призначать. Тихановська тільки зазначила, що спочатку потрібно цих самих виборів домогтися.

Нагадавши, Тихановська відреклася від протестувальників.

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