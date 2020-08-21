Олександр Лукашенко не сумнівається, що серйозна загроза нависла над Білоруссю
Про це пише Белт.
Зокрема, під час візиту до аграріїв Олександр Лукашенко заговорив про можливу окупацію однієї з областей Білорусі.
За його словами, такий план, що передбачає "відділення" Гродненської області, нібито розробили країни Заходу.
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"Тому що вони поставили за мету насамперед цю територію відсікти – гродненську. Вже польські прапори вивісили недавно. Зараз Батьківщина в небезпеці. Ми не можемо жартувати. Тим більше - це не слабкі війська – НАТО", - заявив Олександр Лукашенко на зустрічі з аграріями.
Він також додав, що Білорусь нібито "дасть відсіч" західним країнам.
"...Хочуть зім'яти нас. Не вийде! Ми дамо відсіч", - підкреслив лідер Білорусі.
Президент на зустрічі також торкнувся теми масових протестів у Білорусі. Лукашенко пригрозив замінити страйкуючих шахтарів гірниками з України.
"Що ви бастуете? Добре, страйкуєте-гаразд. Я (даю, - ред.) команду директору: не треба за ними бігати. У нас в Солігорську 2 тисяч людей хочуть працювати на "Білоруськалії". Вони прийдуть. Не вони прийдуть - у всьому світі безробіття. Приїдуть з України шахтарі. Їх море-безробітних", - додав президент на зустрічі з робітниками.
Раніше Лукашенко відреагував на протести, які почалися після оголошення результатів виборів, і заявив, що ніхто не дозволить «розірвати країну», а всі причетні понесуть відповідь за «неправомірні дії».
Політик заявив, що до участі в протестах приєдналися росіяни, "майдануті" українці і навіть поляки.
Нагадавши, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "обкурені, п'яних багато, з наркотиками".
Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.