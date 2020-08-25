Незважаючи на те, що масові протести в Білорусі пішли на спад, у мережі продовжують публікувати докази звірств силовиків, які стали на захист Олександра Лукашенко

Як виявилося, ОМОНівці нападали не тільки на протестувальників, але навіть на співробітників засобів масової інформації, які були позначені за всіма правилами.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал NEXTA Live.

Як видно на записі, силовики відтісняють народ з дороги, а потім видно, як одна з журналісток падає, отримавши вогнепальне поранення в ногу.

Незабаром з'ясувалося, що постраждалу звуть Наталія Лубневська, журналістка видання «Наша Нива». Дівчину госпіталізували, в лікарні вона перенесла операцію.





Раніше ми повідомляли про те, що Олександр Лукашенко з автоматом в руках подякував ОМОНівцям за те, що брали участь у придушенні протестів. Разом з ним був його 15-річний син Микола в бронежилеті і касці.

Ми також писали про те, що президент Білорусі надав план заходів щодо стабілізації ситуації в країні. Особливу увагу він приділяє спостереженню за пересуванням військ НАТО на території Литви і Польщі, закликаючи Міністерство оборони в разі чого піднімати білоруські війська і відправляти їх на маршрути прямування іноземних військових.

Він також доручив КДБ Білорусі виявляти агентів, які підривають спокій всередині країни, і розкривати джерела їх фінансування.

Така поведінка Лукашенка, на думку українського журналіста Юрія Бутусова говорить тільки про одне: політик програв на виборах. Не зумівши переконати свій народ у власній потрібності і сфальсифікувавши результати виборів, він схопився за автомат, оскільки чимало наляканий протестами.

Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "Обкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.