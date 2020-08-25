Несмотря на то, что массовые протесты в Беларуси пошли на спад, в сети продолжают публиковать доказательства зверств силовиков, ставших на защиту Александра Лукашенко

Как оказалось, ОМОНовцы нападали не только на протестующих, но даже на сотрудников средств массовой информации, которые были обозначенны по всем правилам.

Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал NEXTA Live.

Как видно на записи, силовик оттесняют народ с дороги, а затем видно, как одна из журналисток падает, получив огнестрельное ранение в ногу.

Вскоре выяснилось, что пострадавшую зовут Наталия Лубневская, журналистка издания «Наша Нива». Девушку госпитализировали, в больнице она перенесла операцию.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Лукашенко с автоматом в руках поблагодарил ОМОНовцев за то, что принимали участие в подавлении протестов. Вместе с ним был его 15-летний сын Николай в бронежилете и каске.

Мы также писали о том, что президент Беларуси предоставил план мер по стабилизации ситуации в стране. Особое внимание он уделяет наблюдению за передвижением войск НАТО на территории Литвы и Польши, призывая министерство обороны в случае чего поднимать белорусские войска и отправлять их на маршруты следования иностранных военных.

Он также поручил КГБ Беларуси выявлять агентов, которые подрывают спокойствие внутри страны, и вскрывать источники их финансирования.

Такое поведение Лукашенко, по мнению украинского журналиста Юрия Бутусова говорит только об одном: политик проиграл на выборах. Не сумев убедить свой народ в собственной нужности и сфальсифицировав результаты выборов, он схватился за автомат, поскольку немало напуган протестами.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "Обкуренные, пьяных много, с наркотиками".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.